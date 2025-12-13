Haberler

Osmaniye'de yatak odasındaki kameraya yansıyan hırsızlık

Osmaniye'de yatak odasındaki kameraya yansıyan hırsızlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düziçi ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ev sahibinin güvenlik kamerasına yakalandı. Çantada bulunan altınlar çalındı, polis soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Demirel'e ait eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde yaptıkları aramada elbise dolabı içerisinde bulunan çantayı hedef aldı. Şüpheliler, çanta içerisindeki yaklaşık 40 gram altın, 1 tam altın ve 4 çeyrek altını alarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anlarının yatak odasında lamba içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken, durumu fark eden ev sahibi Ali Demirel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title