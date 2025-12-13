Osmaniye'de yatak odasındaki kameraya yansıyan hırsızlık

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Demirel'e ait eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde yaptıkları aramada elbise dolabı içerisinde bulunan çantayı hedef aldı. Şüpheliler, çanta içerisindeki yaklaşık 40 gram altın, 1 tam altın ve 4 çeyrek altını alarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anlarının yatak odasında lamba içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken, durumu fark eden ev sahibi Ali Demirel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE