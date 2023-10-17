Osmaniye'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'nin Bahçe köyünde bir aracın içinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda F.P. ve İ.P. isimli şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye'de, havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde, bir aracın içinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirenlerin F.P. ve İ.P. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 9 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.