Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan S.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen S.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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