Osmaniye'de hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve merkez ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 7 yıl 155 gün hapis cezası ile aranan B.K'yi, teknik ve fiziki takip sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından 2 hükümlü, cezaevine gönderildi.