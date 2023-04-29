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Osmaniye'de hafif ticari araç köprüden uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'de hafif ticari araç köprüden uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de virajı alamayan hafif ticari araç köprüden aşağıya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de virajı alamayan hafif ticari araç köprüden aşağıya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Düziçi ilçesi Gümüş köyü yolu Kürkmahmutlar Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Okuşlu idaresindeki 80 ABJ 088 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp virajı almayarak köprüden dereye uçtu. Kazayı gören çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eyüp Okuşlu ve yanında bulunan Nuri Kuybulu'nun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Tragger Eyüp 3. Sayfa Haberler

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