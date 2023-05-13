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Osmaniye'de gübre yüklü tır devrildi

Osmaniye'de gübre yüklü tır devrildi

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de gübre yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, sürücü yaralandı.

Osmaniye'de gübre yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Tarsus otoyolu Düziçi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi.Yaralı çevredeki vatandaşların yardımıyla kabinden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile yaralı Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol bir süre trafiğe kapalı kaldıktan sonra ulaşıma tekrar açıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Osmaniye Tarsus 3. Sayfa Haberler

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