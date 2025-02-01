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Osmaniye'de Gübre Yüklü Kamyon Yangını: Sürücü Kurtuldu

Osmaniye'de Gübre Yüklü Kamyon Yangını: Sürücü Kurtuldu
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Osmaniye'de gübre yüklü bir kamyon seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangını fark ederek aracını yol kenarına çekti ve durumu acil sağlık merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Osmaniye'de gübre yüklü kamyon seyir halindeyken yandı. Sürücü son anda kurtuldu kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Toprakkale-Cevdetiye yolu üzeri Arslanpınar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAV 890 plakalı gübre yüklü kamyondan çıkan dumanları farkeden sürücü aracı yol kenarına çekerek araçtan inerek 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm aracı kaplayan alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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