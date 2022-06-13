Osmaniye'de gözaltına alınan 191 kişiden 20'si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 191 kişiden 20'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar çerçevesinde 4'ü av tüfeği 4'ü tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 191 kişiden 20'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 20 adet çalıntı inşaat demiri, 1 adet çalıntı motosiklet, teneke çalıntı zeytinyağı ile 1 adet çalıntı çim biçme makinası ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa