Osmaniye'de gözaltına alınan 163 kişiden 9'u tutuklandı - Haberler

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 163 kişiden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 4'ü av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 12 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 163 kişiden 9'u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 33 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı matkap, 3 adet çalıntı demir profil, 320 TL kumar parası ile 4,20 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa