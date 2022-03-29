Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.