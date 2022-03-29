Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title