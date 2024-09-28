Osmaniye'de Genç Yaya Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 15 Eylül gecesi Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü civarında meydana geldi. Plakası ve kullanıcısı henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yaya olarak bulunan 19 yaşındaki Burak Torun isimli gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayan Burak Torun'a otomobil çarptığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahaleden sonra Burak Torun hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. 12 gündür Adana Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE