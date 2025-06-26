Osmaniye'de Gasp ve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de bir taksiyi gasp eden ve taksiciye kurşun yağdıran iki kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Osmaniye'de gasp ettikleri taksiyle gittikleri adrese kurşun yağdıran 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bindikleri taksiyi gasp edip, taksiciyi de rehin alıp gittikleri ikamete ateş eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda B.D. ve Y.Ş. suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa