Osmaniye'de Gasp ve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Gasp ve Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de bir taksiyi gasp eden ve taksiciye kurşun yağdıran iki kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Osmaniye'de gasp ettikleri taksiyle gittikleri adrese kurşun yağdıran 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bindikleri taksiyi gasp edip, taksiciyi de rehin alıp gittikleri ikamete ateş eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda B.D. ve Y.Ş. suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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