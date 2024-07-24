Vali Yılmaz: " Osmaniye'mizde maalesef çok güçlü bir fırtına ve yağmur sayıda çatılara çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine konteyner çarşımızın birçok çatısının uçmasına vesile oldu. Ama biz buradayız"

- Osmaniye'de fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

OSMANİYE - Osmaniye'de kısa süreli etkili olan fırtına ve yağışlı hava, çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü.

Osmaniye'de öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Yağışla birlikte yollar göle dönerken fırtnıa iş yerlerinin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü.

Adnan Menderes Mahallesinde depremzede esnaflar için yapılan Cebelibereket konteyner çarşıda bulunan dükkanlar fırtınadan zarar gördü. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz konteyner çarşıyı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, "Osmaniye'mizde maalesef çok güçlü bir fırtına ve yağmur sayıda çatılara çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine konteyner çarşımızın birçok çatısının uçmasına vesile oldu. Ama biz buradayız, vatandaşlarımızın yandayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybı bir olumsuzluğumuz yok. Bizim için bu önemli. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz." diye konuştu.

Adnan Menderes Mahallesinde oturan Turgut Çulcu'ya ait evin çatısı uçtu, duvarları zarar gördü. Yağmur ve bir anda çıkan fırtına sırasında evde oturduğunu söyleyen Çulcu, "Aniden çıkan rüzgar, fırtına, yağmur üçünün bir karışımı bizleri de olumsuz etkiledi. İçerde mahsur kaldık yağmur boyunca dışarı çıkamadık yağmurun bitmesiyle kendimizi dışarı zor attık."dedi.