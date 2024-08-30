Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Düziçi ilçesinde yaz sıcakları etkisini sürdürürken bir anda sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına köy tabelalarını ve ağaçları kökünden söktü. Yollar ve tarım arazileri ise sular altında kaldı. - OSMANİYE