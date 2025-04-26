Osmaniye'de Fırtına Tarihi Çınar Ağacını Kırdı
Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, 150 yıllık çınar ağacını gövdesinden kırarak elektrik tellerinin üzerine düşmesine neden oldu. Bölgedeki enerji kesintisi kısa sürdü.
Osmaniye'de şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mesire alanında bulunan tarihi çınar ağacı gövdesinden kırıldı.
Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına Bahçe ilçesi Uyuzluk Şifa Pınarı Mesire alanı içerisinde bulunan 150 yıllık çınar ağacını gövdesinden kırdı. Kırılan ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü bölgede kısa süreli enerji kesintisi meydana geldi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa