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Osmaniye'de Firari 11 Hükümlü Yakalandı

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3. Sayfa Haberleri
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Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında 2 kadın hükümlü de evlerinde gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis kamerasınca 2 kadın hükümlünün yakalanması kaydedildi.

Görüntüde, haklarında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.G'nin (44) evlerinin gizli bölmesinde yakalanması yer aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü operasyon Osmaniye Güvenlik Ceza Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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