Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski üsteğmen yakalandı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan eski üsteğmen H.S. yakalandı.
Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen yakalandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen H.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu H.S. Osmaniye'de yakalandı.
Yakalanan H.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE