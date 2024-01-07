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Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski üsteğmen yakalandı

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan eski üsteğmen H.S. yakalandı.

Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski üsteğmen H.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu H.S. Osmaniye'de yakalandı.

Yakalanan H.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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