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Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski öğretmen yakalandı

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Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen S.S. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda S.S. Osmaniye'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmeni S.S. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen S.S. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.S.'yi Osmaniye'de yakaladı.

Yakalanan S.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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