Osmaniye'de FETÖ/PDY üyesi aranan şahıs yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Süleyman K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Süleyman K. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kenan S. Osmaniye'de yakaladı.

Yakalanan Süleyman K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE