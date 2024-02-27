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Osmaniye'de FETÖ/PDY üyesi aranan şahıs yakalandı

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Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Süleyman K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Süleyman K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Süleyman K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Süleyman K. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kenan S. Osmaniye'de yakaladı.

Yakalanan Süleyman K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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