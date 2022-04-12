Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, elektrikli bisikleti çalan şahsın M.K. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K. adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Bisiklet, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Haberler

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