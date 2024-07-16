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Osmaniye'de Elektrik Direğinden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı elektrik direğinden düşen 81 yaşındaki Hasan Hatunoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı elektrik direğinden düşen 81 yaşındaki Hasan Hatunoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoğunoluk köyünde elektrik direğine lamba bağlamak için çıkan Hasan Hatunoğlu, direkten kayarak dengesini kaybedip yere düştü. Yaşlı adamın elektrik direğinden düştüğünü görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direkten düşen yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadirli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Hatunoğlu hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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