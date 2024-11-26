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Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan otobüste 2'si kadın toplam 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Suriye uyruklu olduğu ve illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 2'si kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 2'si kadın, 4 Suriye uyruklu şahsın olduğu, şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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