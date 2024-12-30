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Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Suriye Uyruklu Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Suriye Uyruklu Yakalandı
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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsü ve otomobilde toplam 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Otomobil sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsü ve otomobilde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan Noufal A., idaresindeki otomobilde yapılan incelemede, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesinin bulunmadığı, ülkemize yasadışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu 1 kadın toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer uygulama noktalarında yapılan çalışmada yolcu otobüsünde yapılan incelemede, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesinin bulunmadığı, ülkemize yasadışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Göçmenleri batı illerine götüren otomobil sürücüsü Noufal A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 7 Suriye uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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