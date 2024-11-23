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Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Kaçak Yakalandı

Osmaniye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Kaçak Yakalandı
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Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otobüste 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, resmi belgeleri olmadan ülkeye girmişlerdi ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildiler.

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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