Osmaniye'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan tırın kupasında 27 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi, sürücü H.E. gözaltına alındı.

Osmaniye'de durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan tırın kupasında 27 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi, sürücü H.E. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla müdahale çerçevesinde çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan tırda hassas burunlu narkotik köpeği yapılan aramada tırın kupa kısmında bulunan valizlerin içerisinde 27 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Şoför H.E. gözaltına alındı.