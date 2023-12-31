Osmaniye'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir tırın kupa kısmında yapılan aramada, gizli bölmelerde 101 gümrük kaçağı cep telefonu ve 130 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Tır şoförü gözaltına alındı.
Osmaniye'de durdurulan tırın kupa kısmında gümrük kaçağı sigara ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurulan tırın kupa kısmında bulunan gizli bölmelerde 101 gümrük kaçağı cep telefonu, 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Tır şoförü Hanifi G. gözaltına alındı. - OSMANİYE