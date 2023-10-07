Haberler

Osmaniye'de durdurulan tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirldi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddesi taşıdığı şüphesi üzerine takibe alınan tır kontrol noktasında durduruldu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tırda bulunan O.K, M.Ç, L.P ve G.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de durdurulan tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirldi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddesi taşıdığı şüphesi üzerine takibe alınan tır kontrol noktasında durduruldu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tırda bulunan O.K, M.Ç, L.P ve G.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler

title