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Osmaniye'de durdurulan tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi

Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirldi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddesi taşıdığı şüphesi üzerine takibe alınan tır kontrol noktasında durduruldu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tırda bulunan O.K, M.Ç, L.P ve G.T. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.