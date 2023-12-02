Osmaniye'de Durdurulan Tırda 12 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi
Osmaniye'de durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, çadırın içerisine gizlenmiş 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan tırın dorsesinde bulunan çadırın içinde 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda yapılan aramada dorse kısmında bulunan çadırın içerisine gizlenmiş 12 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili S.O., A.G. ve H.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.