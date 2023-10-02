Osmaniye'de durdurulan otobüste 8 kilo skunk ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan aramada şüpheli bir kişinin valizinde 8 kilo skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde 8 kilo skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada şüpheli E.A.'nın valizinde streçe sarılı paket halinde 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - OSMANİYE