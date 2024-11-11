Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Düğün Konvoyunda Korna Çalan 15 Sürücüye Cezai İşlem

Osmaniye'de Düğün Konvoyunda Korna Çalan 15 Sürücüye Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de gece saatlerinde düğün konvoyunda aşırı gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 15 araç sürücüsüne toplamda 155 bin 250 TL para cezası kesildi.

Osmaniye'de düğün konvoyunda gece saati korna çalarak çevreyi rahatsız eden 15 araç sürücüsüne 155 bin 250 Türk Lirası cezai işleme uygulandı.

Osmaniye'de gece saatlerinde düğünden sonra oluşturulan konvoyda korna çalarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan gece geç saatlerde korna çalarak aşırı gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren araçlar ile ilgili olarak müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 15 araca 2918 sayılı karayolları trafik kanunu 72. maddesinden toplamda 155 bin 250 Türk Lirası cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri
Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.