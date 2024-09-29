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Osmaniye'de Düğün Kavgası: 2 Yaralı

Osmaniye'de Düğün Kavgası: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, düğün salonunun önünde gerçekleşti ve kargaşa sırasında yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Kavga anı kameralara yansıdı.

Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün salonu önünde yaşanan kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Düğün esnasında çıkan kavga, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü. Olayda yaralanan Y.A.Ç. ve O.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düğün salonu önünde yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik osmaniye 3-sayfa Düziçi Yaşam Kavga

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