Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan H.Y'nin Fakıuşağı Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.
H.Y, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa