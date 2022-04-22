Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen toprak yüklü kamyon, hızlı tren hattı çalışma sahasında iniş inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonda hasar oluşurken sürüce de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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