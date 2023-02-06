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Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.

Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.

Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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