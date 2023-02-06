Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.
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Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı.
Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa