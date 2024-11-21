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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu A.E.'yi düzenlediği operasyon sonucunda tutukladı. Şüpheli, Bahçe ilçe merkezindeki adresinde gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu A.E., tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, yabancı uyruklu A.E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese 19 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., tutuklandı - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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