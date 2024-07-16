Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Kişi Gözaltına Alındı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de 2012-2014 yılları arasında DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Osmaniye'de yaşadığı belirlenen yabancı uyruklu H.E. ve A.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE