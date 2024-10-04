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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de jandarma ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yapan ve faaliyet yürüten Suriye uyruklu M.S.'nin kaldığı adres belirlendi. Şüphelinin Bahçe ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik osmaniye Jandarma 3-sayfa Suriye Hukuk Terör

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