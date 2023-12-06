Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda V.M. isimli şüpheli Osmaniye'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen V.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu V.M. Osmaniye'de yakalandı. V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE