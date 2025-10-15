Haberler

Osmaniye'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de polis, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda ruhsatsız av tüfeği, döner bıçağı ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 4 askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
