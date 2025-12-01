Osmaniye'de DEAŞ'a Bağlı 3 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ silahlı terör örgütüne bağlı 3 kişi jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ. (38) isimli şahıslar Osmaniye il merkezinde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - OSMANİYE