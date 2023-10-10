Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı

Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla iki hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.