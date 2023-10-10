Osmaniye'de cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla iki hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa