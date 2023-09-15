Osmaniye'de, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu takip neticesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Ö.Ö ve A.S.D birlikte kaldığı ev polis ekiplerince tespit edilerek, yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu evde yapılan aramada çeşitli suçlarda kullandıkları 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö. Ö isimli şahsın 10 adet suç dosyası, A.S.D isimli şahsın 46 adet suç dosyası bulunan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.