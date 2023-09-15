Osmaniye'de, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanıp tutuklandı. Evde yapılan aramada çeşitli suçlarda kullandıkları 4 ruhsatsız tabanca ve tabanca parçalar ele geçirildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu takip neticesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Ö.Ö. ve A.S.D.'yi evde yakaladı. Evde yapılan aramada çeşitli suçlarda kullandıkları 4 ruhsatsız tabanca ve tabanca parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ö. isimli şahsın 10 suçtan, A.S.D. isimli şahsın ise 46 suçtan arandığı belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.