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Osmaniye'de çeşitli suçlardan 8 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlardan 8 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 142 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 adet çalıntı araç, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet tüfek fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet tabanca fişeği, 5 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 2,55 gr metamfetamin, 24,36 gr bonzai, 8 adet nurontin uyuşturucu hap, 1 adet rambo bıçak, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet bilgisayar kasası, çalıntı elektrik kablosu, çalıntı demir korkuluk ve dolap, 1 adet lastikli 1 adet lastiksiz motosiklet jantı ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 8 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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