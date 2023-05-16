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Osmaniye'de çeşitli suçlardan 25 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlardan 25 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 193 kişiyi yakaladı. Yapılan 5 adet tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 63 tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet banka kartı, 3 adet bıçak, 4 adet su saati, 1 adet hassas terazi, 1 adet el feneri, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet ses sistemi, 1 adet elektrikli süpürge,10.250 TL para, 6,42 gr metamfetamin,16,14 bonzai, 5 adet lyrica isimli uyuşturucu hap malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 25 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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