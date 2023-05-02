Osmaniye'de çeşitli suçlardan 19 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 154 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 adet çalıntı araç, 4 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tüfek fişeği, 21 adet tabanca fişeği, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet okey takımı, 60 TL para, 0.52 gr metamfetamin, 165 kg tütün mamülü, 1 adet satır, 1 adet bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop bilgisayar, 11 adet oto teyp, 1 powerbank, 1 adet şarj adaptörü, 11 adet matkap ucu, 1 adet demir kesme makası, çok sayıda çalıntı elektronik eşya, kablo ve hurda malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 19 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE