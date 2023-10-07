Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine takibe alınan tırda yapılan aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine takibe alınan tırı kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada 45 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, tırda bulunan O.K., M.Ç., L.P. ve G.T. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. - OSMANİYE