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Osmaniye'de bir kişi daha sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de bir kişi daha sağ kurtarıldı Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 48 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

Osmaniye'de bir kişi daha sağ kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 48 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Osmaniye'de de birçok binanın çökmesine neden oldu. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, birçok vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, gece bir ses aldı. O yönde çalışmasını sürdüren ekipler, hastane personeli olduğu öğrenilen Ümit Kaçakçı'ya ulaştı. Kaçakçı, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 48 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Osmaniye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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