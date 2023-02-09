Osmaniye'de bir binanın artçı sarsıntıda yıkılma anı kameraya yansıdı

Osmaniye'de dün meydana gelen artçı sarsıntıda bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları da yıkıma sebep oluyor. Dün Osmaniye'de bir bina, artçı sarsıntı sebebiyle yıkıldı. Sarsıntı sırasında cep telefonuyla çevredeki paniği kaydeden bir vatandaş, bu sırada yıkılan bir binayı da görüntüledi. Yaşanan yıkım ve panik anları görüntülere yansıdı. - OSMANİYE