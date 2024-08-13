Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Beton Pompası Aracının Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 2 Araç Yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 araç yandı. Araç sürücüsü ve evindeyken elektrik akımına kapılan bir kişi yaralandı.

Osmaniye'de, beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 araç yandı. Araç sürücüsü Ömer D. (28) ile bu sırada evindeyken elektrik akımına kapılan Melek K. (56) yaralandı.

Osmaniye Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ömer D. (28) yönetimindeki 80 AET 327 plakalı beton pompası aracı, inşaata harç dökülmesi sırasında elektrik direğine çarptı. Kopan elektrik tellerinin üzerine düşmesiyle araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer D. ile tellerin temas ettiği evinde elektrik akımına kapılan Melek K. (56), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir anda alevlerin sardığı aracı ise itfaiyeciler söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

osmaniye 3-sayfa Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Lille ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? FB Lille maçını CANLI nereden izlenir? Ludogorets Karabağ ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Al Hilal Al Ahli ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? #9917 MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? Begonvil çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Begonvil çiçeği ne zaman açar? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title